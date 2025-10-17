Prosegue la lotta all’abusivismo edilizio nel Parco Nazionale del Vesuvio. Due immobili costruiti illegalmente sono stati abbattuti a Torre del Greco, in esecuzione di specifici ordini di demolizione emessi dal Tribunale di Torre Annunziata.

A darne notizia è la Procura oplontina, che ha confermato la piena esecuzione dei provvedimenti.

Le demolizioni in via Cappella Bianchini e in traversa Cupa Bianchini

Le operazioni hanno riguardato due diverse aree cittadine.

In via Cappella Bianchini, le ruspe sono intervenute per demolire un manufatto in muratura di circa 80 metri quadrati, dotato di terrazzo a livello, su cui gravava una sentenza definitiva di abbattimento del 2006.

Il secondo intervento si è svolto in seconda traversa Cupa Bianchini, dove è stato demolito un altro immobile abusivo di circa 80 metri quadrati, dotato di patio e balcone. Anche in questo caso l’ordine di demolizione risaliva al 2009.

Area protetta e ad alto rischio vulcanico

Entrambi gli edifici insistevano su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e sismico, all’interno della zona rossa del Vesuvio, classificata come area ad alto rischio vulcanico.

La Procura ha ricordato che le demolizioni in queste aree rappresentano una priorità, sia per ripristinare la legalità urbanistica, sia per tutelare la sicurezza pubblica e il patrimonio ambientale del Parco.

Autodemolizioni eseguite dai proprietari

In entrambi i casi, i proprietari degli immobili hanno proceduto in regime di autodemolizione, evitando così l’intervento coattivo da parte delle autorità.

Le operazioni sono infine portate a termine sotto il controllo delle forze dell’ordine e dei tecnici incaricati.