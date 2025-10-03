Firmato presso il Comune di Terzigno l’atto costitutivo e lo statuto della nuova DMO (Destination Marketing Organization), organismo a partecipazione pubblico-privata che avrà il compito di gestire, promuovere e sviluppare l’offerta turistica integrata del territorio.

L’obiettivo è quello di valorizzare le peculiarità locali, creando sinergie tra istituzioni, operatori e realtà imprenditoriali, con una strategia coordinata di promozione turistica.

I protagonisti del progetto

A far parte del gruppo di lavoro che guiderà la fase costitutiva della DMO ci sono:

Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno;

Gabriele Di Napoli, ex dipendente del Comune di Napoli;

Vincenzo Chietti, commissario straordinario del Comune di Poggiomarino;

Giuliana Esposito, presidente dell’Incubatore Stecca d’Impresa di Torre del Greco.

I prossimi passi

Il team sarà impegnato nella gestione degli adempimenti necessari al riconoscimento ufficiale da parte della Regione Campania, passaggio indispensabile per rendere operativa la nuova struttura.

La nascita della DMO rappresenta un passo strategico per la promozione turistica dell’area vesuviana, puntando su un modello di governance condivisa tra pubblico e privato, capace di attrarre investimenti e valorizzare le risorse culturali, ambientali ed enogastronomiche del territorio.