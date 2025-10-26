Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il porto abusivo di armi. Nella serata di venerdì, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due minorenni napoletani – un 14enne e un 15enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine – per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e ricettazione.

Durante un servizio di pattugliamento in via Costantinopoli, i motociclisti del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi per evitare il controllo. Gli agenti li hanno immediatamente inseguiti e bloccati.

Dalla perquisizione è emerso che il conducente era in possesso di un revolver replica calibro 380, privo del tappo rosso e caricato con cinque cartucce, di cui una già esplosa. Gli accertamenti successivi hanno inoltre rivelato che lo scooter su cui viaggiavano era rubato, con denuncia presentata il 9 settembre scorso.

I due giovani sono denunciati all’Autorità Giudiziaria minorile e affidati ai familiari. Il veicolo è restituito al legittimo proprietario.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati alle armi e ai furti di veicoli, che la Polizia di Stato sta intensificando in tutta l’area metropolitana di Napoli.