Colpo di fortuna milionario a Scafati, in provincia di Salerno. Un giocatore ha centrato una vincita da un milione di euro grazie al Gratta e Vinci “Edizione Speciale VIP”, il tagliando da 25 euro che in questo caso si è rivelato decisamente vincente. La notizia, diffusa dall’Agenzia Agimeg, ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando curiosità e incredulità tra i cittadini. Il biglietto fortunato, acquistato in un punto vendita del territorio, ha regalato al suo possessore una somma a sei zeri che cambierà radicalmente la sua vita.

Non sono resi noti i dettagli sull’identità del vincitore, che ha già provveduto a incassare la somma. L’episodio conferma come la fortuna, talvolta, possa colpire anche nei luoghi più inaspettati, trasformando un semplice biglietto in un sogno diventato realtà.