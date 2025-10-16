Aumentano le zone rosse a Napoli. Il prefetto Michele di Bari ha disposto la proroga di quelle già istituite nelle aree di Coroglio e Mergellina–Caracciolo, in scadenza a fine mese, e ha introdotto tre nuove zone: Barra, Porta Capuana e l’area Piazza Bellini–Piazza Dante. L’ordinanza prefettizia, adottata in seguito alle valutazioni del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico riunitosi il 13 ottobre, resterà in vigore per tre mesi.

Le misure prevedono il divieto di stazionamento nelle aree individuate per le persone che assumano comportamenti aggressivi o siano già segnalate all’autorità giudiziaria per reati legati a droga, armi, furti, rapine, violenze o occupazioni abusive di terreni ed edifici.

In una nota ufficiale la Prefettura ha spiegato che “tali misure, di natura eccezionale e temporanea, perseguono la finalità di un contrasto più mirato ai fenomeni criminali e di disordine sociale, attraverso un’azione coordinata tra tutte le forze dell’ordine”.

Il provvedimento mira a rafforzare la sicurezza urbana in zone particolarmente sensibili della città, spesso teatro di episodi di degrado e microcriminalità. Non è escluso che, “alla luce di successivi approfondimenti in sede di Comitato”, il prefetto possa adottare ulteriori provvedimenti per ampliare o modificare le aree interessate.