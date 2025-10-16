Un ragazzo di appena 16 anni sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli mentre giocava alle slot machine all’interno di una sala scommesse di via Diocleziano, nel quartiere Fuorigrotta. Il minorenne è immediatamente affidato ai genitori, mentre per il titolare dell’esercizio è scattata una sanzione amministrativa di 6.666 euro. L’attività è inoltre proposta per la chiusura, con una sospensione che potrebbe variare da 10 a 30 giorni, come previsto dalla normativa vigente in materia di giochi e scommesse.

Controlli e arresti nel quartiere

L’intervento rientra nei servizi di controllo straordinario del territorio condotti dai Carabinieri, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania.

Nel corso delle verifiche, sono identificate decine di persone e sono emersi ulteriori provvedimenti.

In particolare, i militari hanno arrestato un cittadino indiano di 45 anni sorpreso a passeggiare in via Giulio Cesare. A suo carico risultava un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli: dovrà scontare due anni di reclusione per furto aggravato e lesioni personali aggravate.

Durante la stessa operazione, è inoltre denunciato un cittadino romeno di 46 anni, fermato mentre tentava di sottrarre effetti personali a due passanti.