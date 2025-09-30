Tensione alta ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove il padre di un giovane paziente ha danneggiato le vetrate del triage con un pugno, ferendosi alla mano e seminando il caos tra il personale sanitario.

La dinamica

L’uomo era arrivato in ospedale accompagnando il figlio minorenne, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo che il ragazzo è stato preso in cura, il padre ha preteso di entrare con lui nelle aree riservate.

Al rifiuto del personale e nonostante le rassicurazioni, l’uomo ha perso il controllo:

ha tentato di colpire un’infermiera;

ha sferrato un pugno al volto di un altro infermiere, che ha riportato lesioni guaribili in tre giorni;

ha mandato in frantumi i vetri del triage.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno riportato la calma dopo una lunga ricostruzione dell’accaduto, terminata solo all’alba.

L’uomo, identificato, sarà denunciato per danneggiamento e aggressione.