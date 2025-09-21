Grave incidente stradale ieri sera sulla Tangenziale Ovest di Benevento, nel tratto compreso tra il rione Libertà e il rione Ferrovia. A scontrarsi frontalmente sono stati una Kawasaki 1000 e una Citroen C3. Il bilancio è drammatico: Antonio Romano, 56 anni, residente nel rione Libertà, ha perso la vita. L’uomo viaggiava in sella alla moto di grossa cilindrata.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Fiat Bravo. La conducente della Citroen, una giovane di 25 anni di Benevento, è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari. Ferito anche il conducente della Bravo, che ha riportato lesioni lievi e non versa in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.