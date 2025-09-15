Sarà temporaneamente trasferito a mansioni d’ufficio l’agente della Polizia Locale di Pagani (Salerno) accusato di aver schiaffeggiato un cittadino durante un controllo stradale. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lello Prisco, in attesa che la commissione disciplinare chiarisca l’accaduto.

L’episodio risale alla mattina del 12 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe commesso delle infrazioni al Codice della Strada. Durante il controllo, però, gli animi si sarebbero improvvisamente accesi e l’agente avrebbe sferrato uno schiaffo e uno scappellotto sulla nuca del cittadino. L’episodio è stato ripreso da un passante e il video, pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), è diventato virale sui social. Un secondo agente, presente sul posto, ha tentato di riportare la calma.

La reazione del Comune e del Comando di Polizia

Il sindaco Prisco ha subito censurato l’atteggiamento dell’agente: “Gli atti di violenza non sono tollerati”. In una nota congiunta con il Comandante Lucio D’Apolito, il Comune ha espresso “forte rammarico per quanto accaduto”.

D’Apolito ha aggiunto che il Comando di Polizia Locale è contrario a qualsiasi forma di violenza e che “tali condotte non sono mai consentite e saranno punite come previsto dalla legge”. Le indagini interne sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Trasferimento in ufficio in attesa della commissione

In attesa della decisione della commissione disciplinare, l’agente è stato trasferito presso il comando di via Pittoni e non svolgerà più attività in strada.

Il sindaco Prisco e l’assessore alla Polizia Locale, Luana Giammetta, hanno sottolineato: “Gli uomini in divisa devono far rispettare la legge e tutelare i cittadini, mai operare a loro discapito. Ci aspettiamo che vengano adottati i provvedimenti previsti dalla legge”.

L’indagine interna chiarirà nei prossimi giorni le motivazioni e le responsabilità dell’agente coinvolto.