Momenti di paura sulla statale 16 tra Foggia e Cerignola, dove un uomo alla guida della sua Mercedes è stato bloccato da un gruppo di banditi armati e rapinato in pieno giorno.

La dinamica della rapina

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo la superstrada quando è stata affiancata da un’altra vettura. Almeno quattro persone, tutte armate, lo hanno costretto a fermarsi.

L’automobilista è stato fatto scendere con la forza e obbligato a inginocchiarsi in mezzo alla carreggiata, mentre i malviventi fuggivano a bordo della sua auto di lusso.

Il video sui social

Le fasi della rapina sono state immortalate in un video, diffuso successivamente sui social. Le immagini, che mostrano l’assalto in diretta, sono ora al vaglio degli investigatori.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per identificare i componenti della banda, composta da almeno quattro uomini. Al momento non si esclude alcuna pista.

Un precedente a Cerignola

L’episodio riporta alla memoria un altro clamoroso furto avvenuto a Cerignola nei mesi scorsi: ladri incappucciati avevano portato via un suv in pieno giorno, davanti agli automobilisti bloccati nel traffico. In quel caso, il video del colpo — durato appena due minuti e mezzo — era diventato virale sul web.