Sabato e domenica – 20 e 21 settembre 2025 -il Vespa Club Napoli taglia il traguardo dei primi vent’anni dalla sua rifondazione. Per l’occasione, la città ospiterà un raduno internazionale tra i più attesi del calendario vespistico ufficiale che porterà sul Lungomare Caracciolo centinaia di Vespa storiche e moderne, con oltre 80 club accreditati da tutta Europa e mille partecipanti pronti a dare vita a uno spettacolo che si preannuncia emozionante.

Il presidente del Vespa Club Napoli, Ferdinando Chianese, ha dichiarato: “Celebrare questo anniversario nella nostra città è un orgoglio enorme. Napoli ha una storia vespistica straordinaria e accogliere così tanti club da tutta Europa è la prova di quanto il nostro movimento sia vivo, unito e riconosciuto anche a livello internazionale”. “Siamo fieri di partecipare con le nostre Vespa alla rinascita di una città che, ormai da tempo, si posiziona ai primi posti per accoglienza, turismo, rilancio economico e grandi eventi, Napoli vuole vivere, e noi con il nostro club facciamo la nostra parte ogni volta che portiamo nel mondo i nostri colori. In questo fine settimana sarà il mondo a venire a Napoli. Noi siamo pronti con il cuore che batte a mille”, ha concluso Chianese.

La manifestazione – organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli – si svolgerà in due giornate ricche di attività. Sabato 20 settembre dopo l’accoglienza dei partecipanti, si terranno gli eventi di aggregazione e la prova di regolarità, valida per il Campionato Campano di Regolarità 2025. Domenica 21 settembre è il giorno del grande raduno sul Lungomare, giro turistico per le strade più iconiche di Napoli e pranzo conviviale alle Arcate con il saluto.