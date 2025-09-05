Un portale web accessibile tramite i principali motori di ricerca, contenente migliaia di registrazioni audio e video a sfondo pornografico, scoperto da Yarix, centro di competenza per la cybersecurity di Var Group con sede a Treviso.

Come funzionava il sito

Secondo quanto emerso, il portale – attivo almeno da dicembre 2024 – raccoglieva contenuti trafugati illecitamente da oltre 2.000 telecamere di sorveglianza, installate in abitazioni private ma anche in luoghi sensibili come centri estetici e studi medici.

Gli utenti potevano accedere gratuitamente a brevi estratti delle registrazioni e, pagando una cifra variabile tra 20 e 575 dollari, ottenere l’accesso diretto a una videocamera per visionare ulteriori contenuti o persino per assumerne il controllo.

La provenienza dei contenuti

Le registrazioni provengono da diversi Paesi europei ed extraeuropei, tra cui Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Per quanto riguarda l’Italia, Yarix ha identificato circa 150 video già diffusi online.

Le implicazioni

Il caso solleva gravi preoccupazioni in materia di privacy e sicurezza informatica, evidenziando i rischi legati alla violazione di dispositivi di videosorveglianza domestica e professionale. Le autorità competenti sono state informate per avviare ulteriori indagini.