Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia (Napoli), in un terreno abbandonato situato tra via Cupa San Marco e traversa Savorito.

Le fiamme e la colonna di fumo

Il rogo, di vaste proporzioni, ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. L’area interessata è un terreno privato già sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e i volontari della Protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Viabilità interrotta

Per consentire le operazioni, in accordo con i vigili del fuoco e l’Anas, è stata disposta a partire dalle 18:30 la chiusura al traffico del viadotto San Marco in entrambe le direzioni.

In direzione Penisola Sorrentina: uscita obbligatoria a Castellammare Centro.

In direzione Napoli: uscita obbligatoria a Gragnano.

L’appello del sindaco

Il sindaco Luigi Vicinanza ha invitato i residenti della zona a osservare alcune precauzioni:

tenere chiuse le finestre;

non utilizzare i condizionatori, per evitare il contatto con i fumi sprigionati dall’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, mentre le forze dell’ordine stanno accertando le cause del rogo.