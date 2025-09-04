A Piano di Sorrento, i carabinieri della sezione radiomobile hanno bloccato due giovani, di 20 e 17 anni, sorpresi a bordo di una Piaggio Vespa risultata rubata. Il fermo è avvenuto in piazza Scarpati, nei pressi di un hotel, dove i militari hanno notato i ragazzi senza casco che tentavano di eludere un controllo.

Il furto denunciato e il ritrovamento in tempo reale

Il ciclomotore apparteneva a una donna di 56 anni, che proprio in quelle ore si trovava in caserma per sporgere denuncia di furto. Un caso fortuito ha fatto sì che la Vespa le fosse riconsegnata immediatamente mentre era ancora intenta a riferire l’accaduto al militare di turno.

Le verifiche sull’identità dei giovani

Durante i controlli, i due fermati hanno dichiarato di avere entrambi 17 anni e di non avere documenti con sé. Gli accertamenti hanno rivelato che soltanto il conducente era minorenne, mentre il passeggero aveva in realtà 20 anni e aveva mentito sull’età per timore di conseguenze più gravi.

La denuncia per ricettazione

Entrambi i ragazzi, incensurati e residenti rispettivamente a Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, sono denunciati per ricettazione. Il minore è stato affidato ai genitori, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri.