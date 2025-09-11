Un 30enne napoletano con precedenti di polizia è arrestato nei giorni scorsi dagli agenti dei Commissariati di Afragola e di Frattamaggiore per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni e resistenza. L’intervento è scattato sulla statale Sannitica a Casoria, dove era segnalata la presenza di una persona in stato di escandescenza all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era intrufolato dietro la cassa del negozio e, con calci e pugni, aveva devastato l’area circostante, prima di tentare di allontanarsi.

All’arrivo degli agenti, la situazione è degenerata in una colluttazione: la vittima, una guardia giurata presente sul posto, aveva già provato a fermare il 30enne senza riuscirvi. Una volta bloccato dagli agenti, l’uomo ha fornito generalità false, come confermato dagli accertamenti successivi.

Le autorità ricordano l’importanza della collaborazione dei cittadini e delle guardie giurate, che hanno contribuito all’immediato intervento. L’arresto del 30enne sottolinea la prontezza delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza pubblica.