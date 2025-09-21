La Polizia di Stato di Formia ha denunciato in stato di libertà un 28enne residente a Napoli, ritenuto gravemente indiziato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’episodio è collegato a un furto avvenuto lo scorso 4 settembre all’interno dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Il furto in corsia

La vicenda ha avuto origine da una richiesta d’intervento arrivata alla sala operativa del commissariato di Formia. Una pattuglia è stata inviata nel reparto di Medicina Generale, dove un dipendente aveva denunciato il furto del proprio borsello, contenente documenti, chiavi e carte bancarie.

Poco dopo, anche una collega ha segnalato la sottrazione del portafoglio e di una sacca con effetti personali.

Le transazioni sospette e le indagini

Durante la raccolta delle testimonianze, una delle vittime ha ricevuto notifiche di transazioni non autorizzate effettuate con la carta rubata in un negozio del centro cittadino. Gli agenti sono intervenuti subito e, grazie alla collaborazione del personale e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a individuare il responsabile.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato per i reati contestati.

Verifiche in corso

Le indagini proseguono per accertare se il 28enne si sia reso responsabile anche di altri furti avvenuti nella zona. Gli investigatori non escludono inoltre il possibile coinvolgimento di complici nel colpo all’interno dell’ospedale.