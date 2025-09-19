Un ritrovamento insolito ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a Massa di Somma. In via Valente, al confine con il Cimitero Consortile dei Comuni di Massa di Somma, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, è stata rinvenuta un’urna cineraria abbandonata.

La segnalazione e l’intervento della polizia municipale

La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di una cittadina di San Sebastiano al Vesuvio. Durante una passeggiata con il cane, la donna ha notato nel proprio terreno una cassetta di legno apparentemente ordinaria. Avvicinandosi, ha però realizzato che si trattava di un’urna funeraria sigillata.

Allertata la Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, la segnalazione è stata trasmessa al comando di polizia municipale di Massa di Somma, diretto dal capitano Giuseppe Romano. Una pattuglia si è recata sul posto, confermando che l’oggetto rinvenuto fosse effettivamente un’urna cineraria.

L’indagine sull’origine dell’urna

Sul retro del contenitore era presente una targhetta con il nome di un’agenzia funebre, immediatamente contattata dagli agenti. Tuttavia, la società ha dichiarato di non poter risalire all’identità del defunto: il modello dell’urna risulta essere di produzione seriale e privo di indicazioni anagrafiche.

Mistero sull’abbandono

Resta quindi da chiarire come e perché l’urna sia stata abbandonata nei pressi del cimitero consortile. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabilità.