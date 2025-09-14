Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Piscopia dopo una segnalazione relativa a un uomo ferito da arma da fuoco.

La sparatoria

Secondo una prima ricostruzione, due individui a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni colpi di pistola, colpendo un 37enne alla gamba sinistra. I responsabili si sarebbero poi dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Le condizioni della vittima

Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Maresca e successivamente trasferito all’ospedale del Mare di Napoli. Dopo le cure mediche, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire il movente dell’agguato e risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso la scena.