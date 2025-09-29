Momenti di paura ieri sul versante sud del Vesuvio, dove un 65enne di Terzigno si era smarrito nella fitta macchia mediterranea. L’uomo, che si era avventurato da solo nella zona boschiva, è stato ritrovato e soccorso grazie all’intervento degli operai forestali in servizio presso la Riserva Forestale Tirone-Alto Vesuvio, alle dipendenze del reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, guidato dal tenente colonnello Marilena Scudieri.

L’allarme e le ricerche

L’allerta è scattata quando la stazione dei Carabinieri di Terzigno ha ricevuto la segnalazione della scomparsa dell’uomo nella vasta area boschiva. Immediatamente sono state mobilitate tre unità di operai forestali, che hanno avviato le ricerche sul terreno.

Il ritrovamento

Grazie alla conoscenza del territorio e alla rapidità d’intervento, i forestali hanno localizzato l’escursionista disperso e lo hanno messo in salvo, evitando conseguenze peggiori.

L’episodio conferma l’importanza del lavoro di vigilanza e tutela svolto quotidianamente dal personale della Riserva e dai Carabinieri Forestali, non solo per la salvaguardia dell’ambiente ma anche per la sicurezza dei cittadini che frequentano le aree naturali del Vesuvio.