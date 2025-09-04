La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto artistico proposto dalla Fondazione Jorit, intitolato “La formazione ideale della storia del Napoli”. L’iniziativa prevede la realizzazione di undici murales monumentali sulla parete esterna dello Stadio Diego Armando Maradona, lungo via Giambattista Marino.

Una galleria d’arte a cielo aperto

Il progetto, promosso dal celebre street artist Jorit, riconosciuto a livello internazionale per i suoi ritratti iconici, trasformerà una parte dello stadio in una vera e propria galleria d’arte urbana. I murales raffigureranno i volti dei calciatori che hanno segnato in modo indelebile la storia del Calcio Napoli, con l’obiettivo di celebrare l’identità sportiva e culturale della città.

Il sostegno del Comune

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Fondazione Jorit,” ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi. “Questa opera di rigenerazione urbana renderà omaggio ai nostri campioni e arricchirà il patrimonio artistico della città, offrendo ai tifosi azzurri e ai visitatori un nuovo simbolo di appartenenza e orgoglio.”

Un esempio di mecenatismo moderno

Il progetto non comporterà alcun costo per il Comune di Napoli. La Fondazione Jorit si farà carico interamente delle spese di progettazione e realizzazione, stimate in circa 50.000 euro. Una volta completata, l’opera diventerà parte integrante del patrimonio comunale.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città, promuovendo forme di collaborazione tra pubblico e privato in chiave di mecenatismo e sussidiarietà orizzontale.

Un nuovo simbolo per Napoli e i suoi tifosi

Con questi undici murales, lo Stadio Maradona non sarà solo il cuore pulsante delle emozioni calcistiche, ma anche un punto di riferimento artistico e culturale per tutta la città. Un luogo che, oltre al ricordo delle grandi vittorie sportive, custodirà quindi un omaggio permanente ai campioni che hanno scritto la storia del Napoli.