Momenti di tensione all’ospedale Monaldi di Napoli, dove una giovane di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo aver aggredito un’infermiera e una dottoressa.

La lite nella sala d’attesa

L’episodio si è verificato nell’area di degenza del nosocomio partenopeo. La donna, al telefono, parlava a voce molto alta disturbando pazienti e operatori. Nonostante i ripetuti richiami a moderare i toni, la 26enne avrebbe reagito con insulti contro l’infermiera che le aveva chiesto di abbassare il volume.

La situazione è poi degenerata: la giovane ha colpito con uno schiaffo una dottoressa intervenuta per riportare la calma.

L’intervento dei carabinieri

Allertati dal personale sanitario, i carabinieri della compagnia Vomero sono arrivati rapidamente sul posto. La 26enne è stata identificata e denunciata per aggressione.

Emergenza sicurezza negli ospedali

L’episodio riporta l’attenzione sul tema delle aggressioni contro medici e infermieri negli ospedali di Napoli e della Campania, un fenomeno purtroppo sempre più frequente e denunciato dalle associazioni di categoria.