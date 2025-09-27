Paura nella notte a Ercolano, in provincia di Napoli, dove un giovane di 20 anni è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Ercolano, intervenuti immediatamente sul posto, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo in piazza Pugliano. Durante l’aggressione, il giovane ha riportato più fendenti in diverse parti del corpo.

Trasporto e cure

Il 20enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato. La prognosi è attualmente di 30 giorni, a seguito delle ferite riportate.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarire le motivazioni alla base dell’accoltellamento. Sono in corso interrogatori e raccolta di testimonianze in zona.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della città, che seguono con attenzione l’evolversi delle indagini.