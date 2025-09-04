Attimi di forte tensione si sono verificati nella serata di martedì presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Un ragazzo di 17 anni, già in cura per problemi psichiatrici e trasferito dal nosocomio di Marcianise, si è cosparso di liquido infiammabile e ha tentato di darsi fuoco all’interno della struttura.

L’episodio ha generato panico tra i pazienti e il personale sanitario presenti, con momenti di grande concitazione. L’intervento tempestivo dei medici e degli addetti alla vigilanza ha evitato conseguenze più gravi: le fiamme sono state rapidamente domate, impedendo che l’incendio si propagasse.

Il giovane è stato subito soccorso e ricoverato nello stesso ospedale di Aversa. Le ustioni riportate interessano diverse parti del corpo: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La prognosi rimane riservata.

Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire ogni dettaglio e valutare le misure di sicurezza da adottare per prevenire simili episodi in futuro.