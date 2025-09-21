La Polizia di Stato di Latina, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, ha fermato una donna in relazione all’omicidio di Antonella Rocco, 63 anni, trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata uccisa con un machete. Numerosi i testimoni ascoltati e diversi gli accertamenti tecnici effettuati dagli investigatori.
La donna fermata
La sospettata è una 50enne incensurata, residente nei pressi dell’abitazione della vittima. In passato aveva lavorato saltuariamente per pochi mesi come badante presso la casa di Antonella Rocco.
L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata.
La dinamica
L’omicidio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di giovedì, al culmine di alcuni screzi emersi tra la 63enne e la sua ex collaboratrice domestica. Restano tuttavia in corso ulteriori accertamenti per chiarire il movente.