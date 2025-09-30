Tragedia questa mattina a Paupisi, piccolo comune in provincia di Benevento. Una donna di 49 anni, Elisabetta Polcino, è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione di famiglia, nella frazione Frasso. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra.

Il marito irreperibile

Il principale sospettato è il marito, attualmente irreperibile. I Carabinieri hanno avviato le ricerche e sono impegnati nelle indagini per rintracciare l’uomo e chiarire la dinamica del femminicidio.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i militari e gli inquirenti per effettuare i rilievi. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. L’omicidio ha scosso la comunità locale, gettata nello sgomento per l’ennesimo episodio di violenza domestica.