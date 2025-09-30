Tragedia a Paupisi, in provincia di Benevento. Nella frazione Frasso i carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita di Elisabetta Polcino, 49 anni, uccisa con colpi alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere stata aggredita mentre si trovava a letto.

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha segnalato la presenza del cadavere nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i militari e il medico legale per i rilievi.

Il marito sospettato e la fuga con i figli

Il principale sospettato è il marito, Salvatore Ocone, attualmente irreperibile. L’uomo sarebbe fuggito a bordo di una Opel di colore scuro, portando con sé i due figli minorenni della coppia, di 15 e 16 anni. Un terzo figlio, maggiorenne, si trova invece in Emilia-Romagna per motivi di lavoro.

Le ricerche dell’uomo e dei ragazzi sono in corso da parte dei carabinieri, supportati da un elicottero che sorvola la zona e da pattuglie che stanno controllando le aree più isolate.

Le dichiarazioni delle autorità

«La nostra centrale operativa è stata allertata intorno alle 9.30 da un vicino che segnalava un cadavere», ha dichiarato il colonnello dei carabinieri Enrico Calandro. «La donna presentava gravi lesioni alla testa. Non risultano precedenti episodi di violenza domestica nella coppia».

Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, ha confermato che i due figli minori non si sono presentati a scuola. «Nulla lasciava presagire una simile tragedia», ha spiegato, sottolineando come la famiglia fosse considerata tranquilla.

I precedenti e i problemi di salute del marito

Dalle testimonianze dei vicini emergono alcuni episodi legati allo stato di salute di Ocone. In passato l’uomo si era reso protagonista di gesti inconsueti, come spogliarsi in pubblico davanti a una chiesa, episodio che portò al suo ricovero. Altri abitanti ricordano che, durante le crisi, cercava rifugio nelle chiese del territorio.

Nonostante questi precedenti, nessuno aveva mai segnalato episodi di violenza domestica tra marito e moglie.

Le indagini in corso

Al momento le forze dell’ordine stanno setacciando il territorio alla ricerca del sospettato e dei due ragazzi. Le ipotesi investigative restano aperte, ma le prime evidenze indicano che l’omicidio sia avvenuto all’interno dell’abitazione familiare.