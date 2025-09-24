La Polizia di Stato sta indagando per identificare un uomo di circa 50 anni, trovato privo di sensi nella serata di ieri a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana.

Ricoverato d’urgenza al Vecchio Pellegrini

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Vecchio Pellegrini. I medici lo hanno ricoverato in rianimazione, dove si trova in condizioni critiche e in pericolo di vita a causa di un grave trauma cranico.

Le prime indagini

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche svolte dagli agenti del commissariato Montecalvario, il cinquantenne avrebbe riportato le lesioni in seguito a una caduta, probabilmente provocata da uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di alcol.

Identità ancora sconosciuta

Le indagini sono rese più difficili dal fatto che l’uomo non aveva con sé documenti d’identità. Le forze dell’ordine stanno cercando elementi utili per risalire alle sue generalità e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.