ll G20 sull’informazione si terrà a Roma, nella Protomoteca del Campidoglio, il 12 settembre 2025. Questo evento fa parte del World Meeting on Human Fraternity 2025, un incontro che riunirà rappresentanti dei paesi membri del G20, esperti del settore e giornalisti per discutere temi cruciali come la lotta alla disinformazione, la promozione della libertà di stampa e la tutela della democrazia.

L’evento principale alle 15 del 12 settembre, mentre il World Meeting on Human Fraternity 2025 durerà sue giorni, il 12 e 13, con 15 tavoli tematici in luoghi simbolici della città.

Obiettivi del G20 sull’informazione

– Promuovere la cooperazione internazionale per affrontare le sfide dell’informazione nell’era digitale

– Discutere le migliori pratiche per garantire la libertà di stampa e la pluralità dei media

– Affrontare il tema della disinformazione e delle notizie false, e trovare soluzioni per contrastarle

– Favorire la collaborazione tra i paesi membri per promuovere un’informazione responsabile e rispettosa dei diritti umani

Importanza del G20 sull’informazione

– Il vertice rappresenterà un’opportunità per discutere le sfide globali dell’informazione e trovare soluzioni condivise

– La lotta alla disinformazione e la promozione della libertà di stampa sono fondamentali per la democrazia e la stabilità sociale

– Il G20 sull’informazione contribuirà a rafforzare la cooperazione internazionale e a promuovere un’informazione più responsabile e rispettosa dei diritti umani

L’Italia, paese ospitante, avrà un ruolo importante nel promuovere la discussione e nel trovare soluzioni concrete per affrontare le sfide dell’informazione. Il G20 sull’informazione sarà un’occasione importante per riflettere sulla responsabilità dei media e sulla loro influenza sulla società. Sarà fondamentale che i partecipanti lavorino insieme per promuovere un’informazione più trasparente e rispettosa dei diritti umani.