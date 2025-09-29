Nuovo episodio di violenza in corso Umberto a Napoli, dove nelle ultime settimane si sono verificati gravi fatti di cronaca, tra cui l’incidente mortale di una studentessa spagnola e l’aggressione a un cittadino brasiliano. Sabato pomeriggio, intorno alle 18, una turista austriaca di 60 anni è stata scippata e picchiata da un uomo che le ha strappato la collana d’oro.

La dinamica dell’aggressione

La donna si trovava in compagnia di un’amica, anch’essa 60enne e connazionale, e stava camminando in direzione di via dei Tribunali. Le due turiste si erano fermate per controllare i telefoni quando sono state improvvisamente aggredite da un 29enne marocchino, identificato come Mohamed Ben Ammar, senza fissa dimora in Italia.

Il rapinatore si è scagliato contro la vittima, facendola cadere a terra nel tentativo di strapparle la collana. Anche l’amica ha cercato di intervenire, finendo a sua volta sull’asfalto. L’uomo ha continuato a divincolarsi per impossessarsi del gioiello, mentre un presunto complice approfittava della confusione per fuggire verso i vicoli di Porta Nolana.

L’intervento della polizia e l’arresto

A notare la scena sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, che si trovavano in zona. Dopo un inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare Ben Ammar e a restituire la collana alla legittima proprietaria.

Fondamentale anche l’aiuto di un passante che, sentendo le urla delle due donne, è intervenuto colpendo il rapinatore con un casco da motociclista, rallentandone la fuga e permettendo così l’arresto.

Le condizioni della vittima

La turista austriaca ha riportato ferite al volto e a una natica, oltre a un forte stato di choc. È stata soccorsa sul posto e ha raccontato alla polizia i drammatici momenti vissuti: «Mi è saltato addosso e ha cercato di strapparmi la collana. Sono caduta all’indietro, la mia amica ha provato ad aiutarmi ma è caduta anche lei. Abbiamo iniziato a urlare e fortunatamente un uomo è intervenuto».

Le accuse

Per Mohamed Ben Ammar, 29 anni, è scattato l’arresto per rapina. Le indagini proseguono per identificare il complice che si è dileguato tra i vicoli.