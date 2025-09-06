Doveva essere una vacanza di relax a Sorrento, con la possibilità di partecipare al matrimonio di alcuni amici, ma per una coppia inglese il soggiorno si è trasformato in un evento inatteso: la donna, circa trentenne e al settimo mese di gravidanza, ha avuto la rottura delle acque con largo anticipo rispetto al termine previsto.

Il ricovero d’urgenza

La turista è trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel reparto di Ginecologia diretto dal dottor Raffaele Correa. La situazione era particolarmente complessa non solo per la prematurità del parto, ma anche per la presenza di una rottura delle membrane nelle gemelline.

Il parto cesareo e l’intervento delle équipe

L’équipe di Ginecologia, con il supporto della Terapia Intensiva Neonatale guidata dal dottor Roberto Cinalli, ha scelto di favorire la maturazione polmonare delle piccole e procedere quindi con un parto cesareo. L’intervento è riuscito: le due bambine sono nate con un peso di 1.090 e 1.210 grammi.

Le condizioni di mamma e figlie

Nonostante la complessità del quadro clinico, mamma e neonate stanno bene. L’Asl Napoli 3 Sud ha fatto sapere che l’intera gestione clinica è stata seguita costantemente anche dall’ambasciata britannica a Roma, in contatto con i medici tramite la mediatrice culturale dell’azienda sanitaria.