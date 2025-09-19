Attimi di paura a Pompei per la scomparsa di un turista inglese di 79 anni, giunto in Campania con la moglie per una vacanza. L’uomo, dopo aver visitato gli Scavi archeologici di Pompei ed essere uscito da Piazza Esedra, aveva fatto perdere le proprie tracce.

La denuncia della moglie ai carabinieri di Sorrento

Preoccupata per l’assenza prolungata del marito, la donna ha presentato una denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Sorrento, guidati dal luogotenente C.S. Tommaso Canino. La coppia, infatti, alloggiava proprio a Sorrento per il soggiorno in Italia. Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo le forze dell’ordine della zona.

Il ritrovamento sulla Napoli-Salerno

Dopo ore di apprensione, il 79enne è stato localizzato dagli agenti della Polizia Stradale di Angri, lungo l’autostrada Napoli-Salerno. L’uomo è stato trovato in evidente stato confusionale, ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. Subito soccorso, è stato riaffidato alle cure della moglie.

L’allarme sicurezza per i turisti

Il caso ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza dei visitatori nell’area vesuviana, che ogni anno accoglie milioni di turisti da tutto il mondo. Gli Scavi di Pompei, patrimonio UNESCO, rappresentano una delle mete più frequentate in Italia, ma episodi come questo mettono in evidenza l’importanza di garantire servizi di assistenza e informazione per i visitatori più anziani o in difficoltà.