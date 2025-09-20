Macabro ritrovamento a Loreto, in provincia di Ancona. Nella mattinata di ieri, in un garage del quartiere Villa Costantina, è stato scoperto il cadavere di un uomo.

La scoperta

Il corpo si trovava in posizione prona, con una busta di cellophane sulla testa e in un lago di sangue. A dare l’allarme è stato il proprietario del box auto, che ha subito avvisato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari e gli operatori del 118.

Prime ipotesi sul decesso

Secondo i primi accertamenti del medico legale, la morte risalirebbe a circa tre giorni fa e sarebbe riconducibile a cause traumatiche. Al momento, gli investigatori seguono la pista dell’omicidio.

Indagini in corso

Il medico legale e il pubblico ministero hanno lavorato per ore sulla scena, con l’obiettivo di identificare il corpo e ricostruire la dinamica dei fatti. Nella serata di ieri erano ancora in corso i rilievi all’interno del garage.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze tra i residenti della zona e proseguono le ricerche di documenti che possano fornire indicazioni utili all’identificazione della vittima.