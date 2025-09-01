Attimi di paura al Quarticciolo, a Roma, dove una troupe Mediaset è stata bloccata da un gruppo di giovani durante un tentativo di rapina. Nel mirino la giornalista, che stava rientrando in auto con i colleghi dopo aver realizzato un servizio al Parco di Tor Tre Teste.

L’aggressione in via Ostuni

La cronista aveva girato alcuni filmati con il cellulare. La vettura della troupe, lungo via Ostuni, è stata seguita e costretta a fermarsi da un’altra auto. Dal mezzo sono scesi quattro ragazzi: due hanno distratto i colleghi della giornalista, mentre gli altri hanno cercato di strapparle il telefono dalle mani. Il tentativo, però, non è andato a segno e il gruppo si è dato alla fuga.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Falchi e le volanti della Polizia di Stato, che hanno rintracciato e arrestato due dei presunti aggressori: un 23enne marocchino e un 24enne tunisino. Sono in corso accertamenti per individuare gli altri complici.