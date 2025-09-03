Grave incidente ferroviario nel pomeriggio lungo la linea Bari–Benevento–Caserta–Roma. Intorno alle 16:50, tra le stazioni di Amorosi e Frasso Telesino, una gru impegnata nei lavori per l’Alta Velocità è crollata, finendo su un treno regionale proveniente da Bari e diretto a Caserta.

I passeggeri a bordo

A bordo del convoglio si trovavano circa trenta passeggeri. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: si segnalano solo alcuni contusi e un forte spavento tra i viaggiatori. Il personale ferroviario è riuscito a evacuare in sicurezza tutti i passeggeri.

Cause e dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento del terreno avrebbe provocato il collasso della gru, che è precipitata proprio mentre il treno stava transitando sul tratto interessato. Alcuni testimoni raccontano di aver udito un forte boato seguito dall’arresto improvviso del convoglio.

Conseguenze sulla circolazione

La caduta della gru ha determinato il blocco totale della circolazione ferroviaria sulla tratta. Al momento risultano sospesi i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. Non ci sono ancora previsioni sui tempi necessari per il ripristino della linea.

Servizi sostitutivi

Per garantire la mobilità, sono stati attivati autobus sostitutivi a supporto dei viaggiatori rimasti bloccati nelle stazioni limitrofe al luogo dell’incidente. Sul posto sono in corso le operazioni tecniche e di soccorso.