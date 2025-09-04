La circolazione ferroviaria è sospesa da ieri pomeriggio tra Amorosi e Frasso Telesino, nel Sannio, a causa del deragliamento del treno regionale 23398, lungo la linea Benevento-Caserta. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le autorità stanno svolgendo accertamenti sull’accaduto.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio avrebbe urtato un carrello utilizzato per lavori di manutenzione, che, operando su un binario non in esercizio, ha perso l’equilibrio e invaso parzialmente il binario di transito. Il treno ha quindi deragliato, terminando la corsa contro una palizzata della trazione elettrica.

«Solo grazie alla pronta attivazione della frenatura rapida da parte del macchinista – ha spiegato Angelo Lustro, segretario generale della Filt Cgil Campania – è stato possibile evitare conseguenze più gravi».

Interventi e misure alternative

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per il ripristino della piena funzionalità della linea. Nel frattempo sono attive limitazioni e cancellazioni dei treni, con un servizio sostitutivo garantito tramite autobus.