Nel pomeriggio di oggi si è verificato un guasto su un treno della Circumvesuviana partito da Napoli alle 15:53 e diretto nuovamente verso il capoluogo. L’Ente Autonomo Volturno (Eav) ha comunicato che, a causa del problema tecnico a bordo, si è resa necessaria l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Sorrento, la più frequentata soprattutto dai turisti.

Tratta interrotta e limitazioni

Il blocco interessa il tratto compreso tra Torre Annunziata e Pioppaino.

I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Torre Annunziata.

I convogli provenienti da Sorrento terminano la corsa a Pioppaino.

Servizi sostitutivi

Per garantire la mobilità dei passeggeri, l’Eav ha attivato un servizio di autobus sostitutivi gestito dalla ditta Romano Bus, operativo lungo la tratta interrotta.

Disagi per viaggiatori e turisti

La sospensione del traffico ferroviario sulla Napoli–Sorrento, una delle linee più utilizzate dell’intera rete Circumvesuviana, sta causando disagi significativi ai pendolari e ai numerosi turisti diretti verso la costiera.