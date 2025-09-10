Attimi di paura questo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord. Un uomo di 80 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile che è finita fuori dalla carreggiata. L’impatto ha subito fatto temere il peggio. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’anziano dal veicolo e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Nonostante lo spavento e i danni riportati dall’auto, il conducente è uscito illeso, un esito che gli stessi soccorritori hanno definito sorprendente vista la dinamica del sinistro.

A supporto delle operazioni sono giunti anche il personale dell’ANAS, che ha gestito la viabilità, e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e di chiarire le cause dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, alla base della perdita di controllo del mezzo potrebbero esserci un malore improvviso o una distrazione, ma tutte le possibilità restano al vaglio degli investigatori.

Il traffico ha subito rallentamenti temporanei per consentire le manovre di soccorso e la rimozione dell’auto dalla sede stradale, ma la circolazione è ripristinata senza gravi disagi.