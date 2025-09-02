Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella serata di ieri Castelnuovo Cilento, in località Coppola, distruggendo un fienile di una nota azienda agricola. Le fiamme, visibili a distanza, hanno causato gravi danni materiali, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le 18:30, quando una colonna di fumo nero ha allertato i residenti della zona. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e impedire che si propagasse ad altre strutture vicine.

Le possibili cause

Le prime indagini attribuiscono l’origine dell’incendio a una scintilla prodotta durante lavori di saldatura con l’utilizzo di un flessibile. Il fuoco si è propagato in pochi istanti alle numerose balle di fieno stoccate nel deposito agricolo, trasformandole in un facile combustibile.

Danni e bilancio finale

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa dell’elevata quantità di materiale infiammabile presente. Al momento è in corso la stima dei danni, che si annunciano particolarmente pesanti per l’azienda agricola coinvolta.