Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, 19 anni di Sarno, vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì in via Ingegno, strada che costeggia l’area industriale della città. Il giovane viaggiava su uno scooter insieme a un amico quando è stato travolto da una Fiat 500X proveniente dalla corsia opposta. L’impatto è stato frontale e devastante, sbalzando i due ragazzi sull’asfalto. Il rombo dello schianto ha allarmato i residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenute immediatamente ambulanze e personale medico del 118. Giuseppe Marchese è deceduto a seguito delle ferite riportate. L’amico, anch’egli trasportato in codice rosso all’ospedale Martiri di Villa Malta, ha riportato fratture multiple a bacino e anca.

La conducente dell’auto

Alla guida della Fiat 500X c’era una donna risultata positiva a alcol e droga. A bordo anche un’altra persona, seduta al posto passeggero. Le autorità hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.