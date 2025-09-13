Gli agenti dell’unità operativa Secondigliano, su segnalazione della Settima Municipalità – Unità Attività Tecnica del Comune di Napoli e con il supporto tecnico di E-Distribuzione, sono intervenuti in via del Camposanto per verifiche su un immobile sospetto.

Le irregolarità riscontrate

Secondo quanto comunicato dal Comune di Napoli, il locale, nato come struttura a uso commerciale, era stato trasformato abusivamente in abitazione. L’occupante, privo di titolo legittimo, aveva eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, alterando la facciata e realizzando nuove aperture di finestre.

Le verifiche hanno inoltre accertato:

occupazione senza titolo di un bene di proprietà comunale,

danneggiamenti alla muratura dovuti a opere abusive,

furto di energia elettrica tramite allaccio irregolare alla rete, rilevato dai tecnici di E-Distribuzione.

Il sequestro dell’immobile

Per evitare ulteriori interventi edilizi non autorizzati, l’immobile è stato posto sotto sequestro limitatamente alla struttura muraria ed edilizia. Restano esclusi dal provvedimento gli arredi interni e la possibilità di utilizzo da parte dell’attuale occupante.

Prossimi sviluppi

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che adotterà i provvedimenti conseguenti in merito alle violazioni accertate.