Gli agenti dell’unità operativa Secondigliano, su segnalazione della Settima Municipalità – Unità Attività Tecnica del Comune di Napoli e con il supporto tecnico di E-Distribuzione, sono intervenuti in via del Camposanto per verifiche su un immobile sospetto.
Le irregolarità riscontrate
Secondo quanto comunicato dal Comune di Napoli, il locale, nato come struttura a uso commerciale, era stato trasformato abusivamente in abitazione. L’occupante, privo di titolo legittimo, aveva eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, alterando la facciata e realizzando nuove aperture di finestre.
Le verifiche hanno inoltre accertato:
occupazione senza titolo di un bene di proprietà comunale,
danneggiamenti alla muratura dovuti a opere abusive,
furto di energia elettrica tramite allaccio irregolare alla rete, rilevato dai tecnici di E-Distribuzione.
Il sequestro dell’immobile
Per evitare ulteriori interventi edilizi non autorizzati, l’immobile è stato posto sotto sequestro limitatamente alla struttura muraria ed edilizia. Restano esclusi dal provvedimento gli arredi interni e la possibilità di utilizzo da parte dell’attuale occupante.
Prossimi sviluppi
La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che adotterà i provvedimenti conseguenti in merito alle violazioni accertate.