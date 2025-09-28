Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo a Sala Consilina. Nel sinistro ha perso la vita Nicola Spolzino, 16 anni, studente del liceo di Teggiano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sono stati una Citroen C3, condotta da una donna, e uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi: la vittima e un coetaneo di Teggiano. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Sant’Arsenio con ambulanza rianimativa e automedica. Entrambi i giovani sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Le condizioni di Nicola Spolzino sono apparse subito critiche e, dopo il ricovero in Rianimazione, i medici hanno constatato il decesso.

L’altro ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, mentre anche la conducente dell’auto è rimasta ferita.

Le indagini

Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i carabinieri coordinati dal capitano Veronica Pastori. Sono in corso rilievi per chiarire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Un precedente nel Vallo di Diano

La comunità locale è ancora scossa da un’altra tragedia avvenuta di recente. A perdere la vita era stato Francesco Morriello, 15 anni, morto ad Auletta dopo una caduta dalla motocicletta. Su quel caso restano aperte le indagini, poiché la famiglia ha denunciato la possibilità di un’aggressione subita dal ragazzo prima dell’incidente.