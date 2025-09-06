Ancora un dramma sulle strade del salernitano. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, a Silla di Sassano, un grave incidente stradale è costato la vita a Francesco Comuniello, giovane di Sala Consilina che proprio quel giorno compiva 24 anni.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto mentre rientrava a casa dei nonni. Il veicolo si è schiantato contro il muro di un’abitazione. Nessun altro mezzo risulta coinvolto.

L’impatto si è verificato intorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Chi era Francesco Comuniello

La tragedia assume contorni ancora più dolorosi: Francesco è morto nel giorno del suo compleanno. Dopo aver festeggiato la mezzanotte, stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto lo schianto fatale. Era solo a bordo della vettura.

L’ennesima vittima della strada

La morte di Francesco Comuniello si aggiunge alla lunga lista di vittime della strada in provincia di Salerno, dove gli incidenti continuano a mietere giovani vite e a lasciare intere comunità nello sconforto.