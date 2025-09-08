Gran finale con 10mila spettatori alla Mostra d’Oltremare

Si è conclusa con grande successo di pubblico, ed una infinita serie di “sold out”, la lunga tournée estiva di Tony Colombo, dal titolo “T’aspetto fore ’o core”, che ha preso il via dal “Palaghiaccio” di Catania ed ha percorso centinaia e centinaia di km passando per Napoli (4 “sold out” di fila al Palapartenope), Villa Literno, Mondragone, Montesarchio, Termoli (Arena del mare), Sharm El Sheikh, Ischia (Negombo), Brusciano, Palermo (Velodromo Paolo Borsellino), Cicciano, Scafati (alla “Notte bianca”) con il gran finale alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

«A Scafati abbiamo vissuto una “Notte bianca” che resterà nella storia – ha affermato Colombo – davanti a 18mila persone, ho sentito tutto l’amore e la forza di un pubblico straordinario. Grazie di cuore a tutta la popolazione per l’affetto immenso e per aver reso unica questa “Notte bianca”. Un ringraziamento speciale al sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e a tutta l’amministrazione comunale per l’accoglienza e il supporto. Scafati, siete stati semplicemente meravigliosi».

«L’ultima data di questo tour – conclude Colombo – è stata un’emozione indescrivibile. 10.000 voci, 10.000 anime, 10.000 battiti che hanno reso questa notte eterna. Chiudere così, nella magia della Mostra d’Oltremare, è un dono che porterò per sempre nel cuore. Grazie a voi, che siete la mia forza, la mia storia e il mio futuro. Il viaggio non finisce qui… anzi, è solo l’inizio di nuove emozioni da vivere insieme».

In scaletta – per la gioia dei fan che li hanno cantati a squarciagola – i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto”, “Strigneme accussì” e l’ultimo dal titolo “Se devo tradirti lo faccio con te” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo, ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e con il video ufficiale su YouTube, è prodotto da CR Studio e distribuito da Sony Music e Altafonte.

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.