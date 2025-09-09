Tragedia nel pomeriggio sulla E45, tra gli svincoli di Resina e Pierantonio (provincia di Perugia), dove una bambina di 8 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, un tir ha travolto un furgone dell’Anas, impegnato in un intervento di assistenza a un camper in panne. Nella carambola, l’impatto è stato fatale per la piccola, che viaggiava con la sua famiglia di origini straniere.

Feriti i familiari della vittima

Il padre della bambina è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre la madre e la sorellina sono state ricoverate all’ospedale di Città di Castello. Le loro condizioni sono al momento al vaglio dei medici.

Gestione del traffico e viabilità

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati sia nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto sia nella gestione della viabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico è stato temporaneamente deviato:

in direzione Sud allo svincolo di Pierantonio (km 95,900);

in direzione Nord allo svincolo di Resina (km 87,600).

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause del tragico impatto e stabilire eventuali responsabilità.