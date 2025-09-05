Caos a Torre Annunziata, dove un grosso tir è rimasto bloccato nel sottopassaggio di via del Principio, la strada che conduce al cimitero cittadino. Secondo una prima ricostruzione, l’autista, affidandosi alle indicazioni del navigatore, ha imboccato la rampa senza accorgersi della ridotta altezza del sottopasso, restando incastrato.

Manovra complicata e disagi al traffico

Dopo vari tentativi, il mezzo pesante è riuscito a liberarsi facendo retromarcia, ma nel frattempo la viabilità della zona è andata completamente in tilt. La strada in questione, infatti, è interessata anche dal flusso delle auto in uscita dall’autostrada, con conseguenti rallentamenti e code.

L’episodio riaccende il tema della segnaletica stradale e dei rischi legati all’uso esclusivo dei navigatori, che non sempre indicano i percorsi più adatti ai mezzi pesanti.