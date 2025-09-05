Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 settembre, a Campagna (Salerno), dove un tir ha abbattuto la pensilina del cartello “Benvenuti a Campagna” in via Verticelli, nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere stata una disattenzione dell’autista, con il rimorchio lasciato sollevato. L’impatto, molto violento e udito a distanza, ha sballottato il conducente, un uomo di 58 anni, all’interno della cabina. L’autista, ferito ma cosciente, è riuscito a uscire da solo dal mezzo e si è steso sull’asfalto in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e un’ambulanza del Vopi, che ha trasportato il 58enne all’ospedale “Maria SS. Addolorata” di Eboli per accertamenti. L’uomo avrebbe riportato soltanto escoriazioni e contusioni, non lesioni gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica. Le operazioni di soccorso e la rimozione della pensilina hanno provocato disagi e rallentamenti alla circolazione.