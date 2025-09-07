Un uomo di 41 anni, residente a Quindici (Avellino), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Lauro e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce aggravate.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, hanno ricostruito un quadro di quattro mesi di violenze domestiche ai danni della moglie, che aveva avviato le pratiche di separazione. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe picchiato quasi quotidianamente la donna, anche davanti ai tre figli minori. In più occasioni l’avrebbe colpita con un manico di scopa e, in un episodio particolarmente grave, l’avrebbe scaraventata contro un armadio.

Tra le frasi minacciose che la vittima era costretta a subire, una delle più ricorrenti era: «Ti devo mettere dentro la bara». In stato di ubriachezza, il 41enne avrebbe inoltre distrutto suppellettili e arredi dell’abitazione da cui era stato già allontanato.

L’arresto ha messo fine a una lunga escalation di violenze che aveva gettato nel terrore l’intero nucleo familiare.