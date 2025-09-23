Il 10 settembre scorso un grave atto intimidatorio ha colpito Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage impegnata da anni nel raccontare la criminalità organizzata. Davanti alla sua abitazione è stato rinvenuto un sacco nero contenente la testa mozzata di un capretto e la pelle scuoiata dell’animale. Il sacco era stato tagliato in modo tale da rendere subito evidente il macabro contenuto.

L’indagine della DDA

Venturini ha sporto immediata denuncia ai carabinieri. Dopo i primi accertamenti, l’inchiesta è stata affidata alla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha attivato misure di vigilanza sia presso la redazione milanese di Fanpage sia presso l’abitazione della giornalista.

Chi è Giorgia Venturini

La giornalista, laureata in Sociologia delle organizzazioni criminali, ha firmato numerosi articoli e inchieste sulla mafia e le dinamiche dei clan. Negli ultimi mesi è anche co-conduttrice del format investigativo “Confidential”, ideato da Fanpage.it e condotto da Francesco Piccinini. La trasmissione, trasmessa ogni lunedì alle 22 sul canale YouTube della testata, affronta temi legati alla storia e all’attualità delle mafie italiane.

Le inchieste di Confidential

Nelle prime puntate, il programma ha analizzato la strage di Capaci e i retroscena dell’attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Anche nella nuova puntata in onda questa sera, Giorgia Venturini sarà regolarmente al suo posto, confermando la volontà di proseguire il proprio lavoro giornalistico nonostante le minacce.