Il Comune di Terzigno ha proclamato il lutto cittadino per domani mercoledì 17 settembre 2025, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Giuseppe Ferraro, giovane concittadino scomparso prematuramente. Un amico tutti, è descritto da moltissimi abitanti di Terzigno che frequentavano abitualmente la sua caffetteria.

Un dolore che coinvolge tutta la comunità

La notizia della morte di Giuseppe Ferraro, appena 45 anni, ha scosso profondamente l’intera popolazione. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Ranieri, ha voluto esprimere la vicinanza e il cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane, sottolineando come la sua improvvisa scomparsa abbia colpito emotivamente l’intera cittadinanza.

Il Comune ha rimarcato l’importanza di unirsi in un momento di dolore così forte, riconoscendo in Giuseppe una persona onesta, gentile e sempre disponibile, amata e stimata da tutti coloro che lo conoscevano.

Le esequie

Le esequie si terranno domani alle 9 presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Terzigno. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, invitando tutta la comunità a partecipare e a unirsi nel ricordo di Giuseppe.

Il significato del lutto cittadino

La proclamazione del lutto cittadino rappresenta un gesto istituzionale forte, che va oltre la semplice cerimonia religiosa. È un modo per testimoniare il sentimento condiviso dell’intera comunità, che si stringe attorno al dolore dei familiari e vuole rendere omaggio alla memoria di un giovane che ha lasciato un segno importante nel cuore di Terzigno.