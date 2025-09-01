Dopo le ultime scosse di terremoto registrate nell’area flegrea, è disposto lo sgombero precauzionale di un edificio in via Napoli, nei pressi di un costone che ha subito un cedimento. La misura di sicurezza riguarda nove famiglie residenti nello stabile e una attività commerciale situata al piano terra.

L’assistenza del Comune

Il Comune di Pozzuoli ha attivato il piano di emergenza per garantire accoglienza temporanea ai nuclei familiari che non dispongono di soluzioni autonome presso parenti o amici.

Contesto

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione legato allo sciame sismico che da settimane interessa i Campi Flegrei, con continue verifiche da parte della Protezione Civile e dei tecnici comunali sui fabbricati considerati più a rischio.